В США объяснили отсутствие России в тарифном списке

Россия не входит в тарифный список США, потому что Соединенные Штаты не торгуют с ней. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News.

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Он также напомнил, что в данный момент РФ находится под санкциями США.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин до 50 процентов против ряда стран. По словам американского лидера, такие меры нужны, чтобы восстановить экономику страны, поскольку Соединенные Штаты грабили другие страны. В списке не оказалось России и Белоруссии, при этом Вашингтон принял решение ввести торговую пошлину в размере 10 процентов в отношении товаров с Украины.

До этого Трамп сообщил, что базовая пошлина составит 10 процентов. Далее будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны.