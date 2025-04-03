Военкор рассказал о выполнении Россией главной задачи энергоперемирия

Россия добилась главной задачи в рамках договоренности о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

«Москва в очередной раз продемонстрировала Вашингтону способность отвечать за свои слова и полную недоговороспособность Киева», — подчеркнул он.

При этом Коц отметил, что Россия в любой момент может возобновить удары, потому что «бить или не бить — мы решаем сами, без подсказок и давления, руководствуясь национальными интересами».

Ранее в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Вооруженные силы РФ сразу после соответствующего приказа уничтожили свои же выпущенные в сторону Украины беспилотные летательные аппараты на фоне продолжающихся атак ВСУ.