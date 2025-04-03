Полянский: Киев не успел крыть следы своих преступлений в Курской области

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Стремительное наступление российских войск в Курской области обратило в бегство Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые не успели скрыть следы своих преступлений на территории России. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

Киев не успел крыть следы своих преступлений в Курской области
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"Неожиданный и скрытный характер маневров [Вооруженных сил РФ] позволил зайти глубоко в тыл украинских войск и вынудил их обратиться в поспешное бегство, не оставив времени замести следы своих преступлений", - сказал дипломат на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по преступлениям Киева.

По словам Полянского, при бегстве ВСУ оставили в курском приграничье много дорогого западного вооружения. Отступая, украинские солдаты минировали территорию. В частности, есть свидетельства о том, что бойцы ВСУ прикрепляли взрывные устройства к детским игрушкам, добавил дипломат.

2 апреля военный волонтер Алексей Живов сообщил, что под Суджей в Курской области после освобождения от украинских войск были найдены останки детей. Как утверждает Живов, возраст детей составлял от шести до десяти лет. Он не уточнил место, где были найдены. В настоящее время также нет официального подтверждения информации об останках от правоохранительных органов. До этого сообщалось, что украинские войска в Судже минировали входы частных домостроений и разбросали взрывчатку, замаскированную под шоколадные батончики.

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