В Алеппо столкнулись силы безопасности Сирии со сторонниками Асада

Столкновения между подчиняющимися новым властям Сирии силами безопасности и вооруженными сторонниками бывшего президента Башара Асада вспыхнули в провинции Алеппо. Об этом сообщает Al Ekhbariya.

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Отмечается, что стычки произошли в районе лагеря палестинских беженцев Нейраб. Он находится к юго-востоку от города Алеппо. 1 апреля в окрестностях Дамаска патруль сил безопасности новых властей страны был обстрелян сторонниками Асада. 28 ноября прошлого года вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо.

Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские "Силы демократической Сирии" взяли под контроль город Дейр-эз-Зор. В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада "закончилось". Политик вместе с членами своей семьи бежал из страны, Россия предоставила им убежище "из соображений гуманитарного характера".