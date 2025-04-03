В Эстонии уничтожили монументы советским военнослужащим

Сотрудники Эстонского военного музея уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии, освобождавших территорию Эстонии от нацистской оккупации, на территории Таллинского военного кладбища. Об этом сообщило посольство России в Эстонии в Telegram-канале.

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Акт вандализма произошел 2 апреля. Уточняется, что уничтожение произошло под личным контролем директора музея. При этом российское диппредставительство указало на то, что в Эстонии продолжают чествовать легионеров 20-й дивизии «Ваффен-СС», которым воздвигают памятники.

В марте в МИД России вызвали временную поверенную в делах Эстонии Яну Ванамельдер. Дипломату заявили, что продолжающиеся в Эстонии глумления над памятью советских солдат вызывают «самое жесткое осуждение» со стороны России.