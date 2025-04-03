Мэр Терехов: Киевский район Харькова атаковали 14 беспилотников

Харьков атаковали 14 беспилотных летательных аппаратов, удары пришлись по пяти локациям в Киевском районе. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

По его словам, никто не пострадал.

«Имеются небольшие повреждения жилищного фонда и транспортной инфраструктуры», — написал он.

Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 21:19.

В ночь на 2 апреля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Харькове произошло минимум 15 взрывов. Утром Telegram-канал «Иди и смотри» написал, что российские войска нанесли массированные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. По данным источника, в настоящее время армия России расширяет плацдарм в Харьковской области на правом берегу реки Оскол.

30 марта Терехов сообщил о повреждении нескольких объектов после обстрела. По его словам, под удар «Шахедов» попали торговый центр, офисное здание и медучреждение. Также глава Харькова заявил о пожаре в административном здании и разрушениях в Салтовском районе города. По его словам, пострадавших после удара не было.

Ранее подполье сообщило о прибытии в Харьков большого числа иностранных военных.