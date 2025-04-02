На Украине сообщили о десятках мощных взрывов в двух городах

Lenta.ru

Украина подвергается массированному налету беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

На Украине сообщили о десятках мощных взрывов в двух городах
© ТАСС

В Харькове и Днепропетровске уже прозвучали десятки мощных взрывов. Утверждается, что по военным объектам наносятся удары БПЛА «Герань».

Ранее военный блогер Юрий Подоляка подсчитал, что в марте 2025 года Россия запустила в сторону Украины рекордные 4198 «Гераней». Он отметил, что Вооруженные силы РФ сменили тактику, нанося концентрированные удары по одному-двум городам.

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