ВСУ назначили вознаграждение за голову российского снайпера

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли охоту за головой российского снайпера Восточной группировки с позывным Мага, который положил не одну сотню украинских бойцов. Они назначили за него внушительное вознаграждение, передает газета «Красная звезда».

© Станислав Красильников/РИА Новости

В интервью изданию военнослужащий ВС РФ рассказал, как трое суток выжидал, когда в Угледаре появится снайпер противника.

«Щелкаем их «птички»: снайперы группировки «Север» рассказали о борьбе с дронами ВСУ

«Мы были хорошо информированы, что вражеский снайпер должен засесть в конкретном месте. Он все не появлялся. Нервничали и злились всерьез. Уже собирались уходить, как вдруг он нарисовался. Задача тогда была отработана на все 500 процентов. Это как раз тот случай, когда овчинка реально стоила выделки», — заявил военный Мага.

По данным газеты, на кураховском направлении российский снайпер уничтожил семь пулеметных точек, после чего самостоятельно сорвал продвижение бронетехники ВСУ на стратегически важном рубеже. В ходе боев за Угледар Мага первым вошел в город, закрепившись в ближайшем доме.