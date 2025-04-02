Иран закрыл свое воздушное пространство

Иран закрывает воздушное пространство и переводит армию в боевую готовность из-за возможного военного столкновения с США. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник.

Накануне британская Daily Express со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа сообщила, что Вашингтон планирует разгромить Исламскую республику к сентябрю в случае отказа от демонтажа ядерной программы.

В МИД Франции заметили, в свою очередь, что если переговоры по ядерной программе не дадут результата, военное столкновение станет почти неизбежным.

СМИ узнали о скором начале бомбардировок Ирана

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил, что если США совершат какие-либо «злонамеренные действия» против республики, то обязательно получат решительный жесткий ответ.