Израиль подтвердил удары по сирийским военным аэродромам
ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) подтвердил удары по нескольким военным аэродромам в провинциях Хомс и Хама в Сирии.
«За последние часы Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам, оставшимся на сирийской базе в Хаме и Т4, а также по оставшимся объектам военной инфраструктуры в районе Дамаска», — уточнили в Telegram-канале израильской армии.
ЦАХАЛ сообщил, что продолжит атаки для устранения любой угрозы мирным жителям Израиля.
Об атаке ВВС Израиля по аэродрому в сирийской Хаме сообщало агентство Al Watan. Также журналисты заявляли об ударе ЦАХАЛ по научно-исследовательскому центру в Дамаске.