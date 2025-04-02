В Индии разбился истребитель «Ягуар»

В штате Гуджарат на западе Индии разбился двухместный истребитель «Ягуар». Самолет совершал учебный вылет, пишет телеканал NDTV.

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Инцидент произошел в среду, 2 апреля. в 12 км от города Джамнагар. Одного пилота удалось обнаружить, спасатели ведут поиски второго летчика.

«Один пилот благополучно катапультировался до крушения, а другой все еще не найден. Самолет загорелся после крушения. Полиция и пожарные поспешили на место и начали поиски пропавшего пилота», — рассказал суперинтендант полиции Премсуха Делу.

«Ягуар» — это двухмоторный истребитель-бомбардировщик. Был принят на вооружение в конце 70-х годов. Первоначально поставлялся в Индию из Франции, затем производился в стране по лицензии. В общей сложности, было произведено 150 самолетов этого типа.

В 2014 году ВВС Индии потеряли во время учебно-тренировочных вылетов два «Ягуара», 5 июня 2018 года — еще один. В двух случаях из трех пилоты выжили, в третьем летчик получил смертельные травмы и позже скончался в госпитале.