В Госдуме отреагировали на обнаружение тел "растерзанных" детей под Суджей

Депутат Госдумы Андрей Колесник прокомментировал сообщение волонтера Алексея Живова о том, что на освобожденной от ВСУ территории Суджанского района Курской области нашли тела "растерзанных" детей, которым было от 6 до 12 лет.

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"Наши ребята из вооруженных сил говорили, что больше всего зверствовали наемники из Польши и Грузии, хуже самих украинцев", - напомнил Колесник в интервью порталу News.ru.

По его словам, такая звериная жестокость говорит о психическом отклонении у людей.

Парламентарий предположил, что наемники вымещали злобу на беззащитных людях и детях, так как не могли выиграть в честном бою.

Колесник выразил уверенность, что сотрудники Военного Следственного комитета разберутся, кто виноват, найдут, кто это сделал и виновные понесут наказание по всей строгости. При этом депутат предположил, что этих людей могут ликвидировать еще до суда.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов подтверждал, что в Суджанском районе зафиксированы многочисленные свидетельства жестоких пыток и убийства мирных жителей.