ВСУ планируют создать женское подразделение сил беспилотных систем

Командование сил беспилотных систем Украины сообщило о наборе добровольцев в женское подразделение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командования в соцсетях.

Как сообщили в командовании, подразделение получит название «Гарпии». Всем желающим обещают «достойное денежное обеспечение и социальные гарантии». При этом, на службу в подразделение принимают и мужчин, но пилотами «наносящими финальный удар» в «Гарпиях» будут исключительно женщины.

Помимо этого, женщинам в «Гарпиях» обещают возможность перевода в подразделение действующих военнослужащих.

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