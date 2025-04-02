Экипаж Су-34 разнес пункт временной дислокации ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщает об успешном поражении пункта временной дислокации боевиков в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России.

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Удар наносился по заранее разведанным координатам - экипаж получил их непосредственно перед вылетом. При этом вылет Су-34 прикрывался экипажем истребителя Су-35С, который был готов применить управляемые ракеты «воздух-воздух».

Завершив выполнение боевой задачи, экипажи благополучно вернулись на аэродром базирования. О поражении намеченной цели сообщила разведка.

Ранее сообщалось, что российские экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сожгли технику ВСУ в курском приграничье. Летчики применили авиационные ракеты, уточнили в российском оборонном ведомстве.