Генсек НАТО отреагировал на планы ЕС по оборонным расходам

Аксинья Кравченко

Генсек НАТО Марк Рютте считает позитивным стремление Евросоюза наращивать оборонные расходы. Его слова приводит РИА Новости.

Генсек НАТО отреагировал на планы ЕС по оборонным расходам
© globallookpress.com

Выступая на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран НАТО, которое пройдет 3-4 апреля, Рютте указал, что государства-члены альянса «должны обеспечить способность оборонять организацию не только сейчас, но и через пять лет».

«Это означает наращивание производства, наращивание расходов. Я считаю, что это позитивно», — добавил он.

Напомним, что в марте Еврокомиссия представила свою новую оборонную стратегию, получившую название «Перевооружение Европы». Она предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран ЕС и военной помощи Украине. Позже название стратегии пришлось изменить на менее агрессивное «Готовность 2030» из-за протеста ряда европейских государств.

Военные новости