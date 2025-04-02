Генсек НАТО отреагировал на планы ЕС по оборонным расходам

Генсек НАТО Марк Рютте считает позитивным стремление Евросоюза наращивать оборонные расходы. Его слова приводит РИА Новости.

Выступая на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран НАТО, которое пройдет 3-4 апреля, Рютте указал, что государства-члены альянса «должны обеспечить способность оборонять организацию не только сейчас, но и через пять лет».

«Это означает наращивание производства, наращивание расходов. Я считаю, что это позитивно», — добавил он.

Напомним, что в марте Еврокомиссия представила свою новую оборонную стратегию, получившую название «Перевооружение Европы». Она предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран ЕС и военной помощи Украине. Позже название стратегии пришлось изменить на менее агрессивное «Готовность 2030» из-за протеста ряда европейских государств.