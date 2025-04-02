ВСУ меняют тактику на границе с Белгородской областью

Украинские силы активизировали оборонительные действия на приграничных территориях в Белгородской и Курской областях, пытаясь затормозить продвижение российской армии, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Бои идут в районах Гуево, Горнали и Олешни, где противник занял первую линию обороны. Минобороны эту информацию пока не комментировало.

Затормозить наше продвижение в Сумской области, подготовить эшелонированную оборону. <…> [ВСУ] сейчас упираются не потому, что хотят остаться в Курской области. Просто они перешли к оборонительным действиям на Сумском направлении, — написал журналист.

По его словам, ситуация на границе напоминает события прошлого года, когда украинские подразделения пытались прорвать оборону в районе Казинки и Сподарюшина. Тогда ВСУ планировали захват Грайворона, но застряли в приграничных селах, потеряв людей и технику. Аналогичная ситуация сейчас наблюдается в районе Демидовки и Крынок, по мнению Коца, где украинские силы несут значительные потери.

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Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения группировки «Север» ВС РФ уничтожили более 150 украинских бойцов и два пункта управления беспилотниками в Курской области за сутки. Потери ВСУ составили восемь автомобилей. Удары ВС РФ поразили пехоту и технику противника в Горнале, Гуево, Олешне, Басовке, Владимировке и Мирополье, а также в 11 других населенных пунктах Сумской области Украины.