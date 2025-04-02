В НАТО раскрыли потраченную на Украину сумму

Страны НАТО за три месяца 2025 года выделили на поддержку безопасности Украины уже порядка 20 миллиардов евро. Об этом сообщил генсек организации Марк Рютте, передает РИА Новости.

Он отметил, что союзники по НАТО продолжают поддержку Украины.

«Только за три первых месяца было выделено порядка 20 миллиардов евро на поддержку безопасности на 2025 год», — добавил Рютте на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран альянса, которое пройдет 3-4 апреля.

Ранее генсек НАТО высказался о перспективах вступления Украины в организацию. По его словам, этого не произойдет по итогам мирных переговоров, но возможно в долгосрочной перспективе.