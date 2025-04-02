Генсек НАТО высказался о выводе американских войск из Европы

Генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что США не рассматривают возможность вывода своих войск из Европы даже в контексте подготовки к возможному военному конфликту с Китаем. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о планах Пентагона полностью сосредоточиться на подготовке к возможному крупному конфликту с Китаем Рютте подчеркнул, что США полностью привержены участию в НАТО.

«Речь о выводе их войск из Европы не идет», — сказал генсек альянса.

2 апреля агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники писало, что позиция Соединенных Штатов в отношении НАТО наносит урон основам военного блока, а возможное сближение Вашингтона с Москвой станет для альянса большой проблемой.

22 марта американский журнал Newsweek писал, что президент США Дональд Трамп может подорвать деятельность НАТО, и для этого стране не нужно покидать альянс. Эксперт Дэвид Благден считает, что Трампу достаточно будет заставить другие страны Североатлантического альянса усомниться в приверженности Соединенных Штатов статье 5 Договора о НАТО о коллективной обороне.