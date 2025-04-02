Президент США Дональд Трамп может начать бомбить Иран через несколько недель, пишет Daily Mail. Источники в правительстве Израиля уверены, что глава Белого дома исполнит угрозу об ударах по ядерным объектам исламской республики.

С точки зрения Израиля, с Трампом в Белом доме это оптимальный момент для решения проблемы Ирана. Лучшего шанса не будет, — приводит издание слова одного из израильских чиновников.

Источники напомнили, что неделю назад США разместили три бомбардировщика-невидимки B2 Spirit в сопровождении дальних дозаправочных средств на своей базе, расположенной на острове Диего-Гарсия. Так, Вашингтон довел их общую численность до семи. Издание отмечает, что такую большую концентрацию этих сложных и дорогих ударных средств можно увидеть крайне редко.

Ранее Трамп заявил, что если Иран не согласится сотрудничать, то страну ждут «невиданные бомбардировки». Глава Белого дома отметил, что США и исламская республика в настоящее время «разговаривают».

В Пентагоне заявили об угрозе Ирана для США

Тегеран в ответ на угрозы Трампа загрузил все пусковые установки на подземных базах и подготовился к ответу в случае эскалации. Так Иран намерен действовать, если США начнут бомбить страну в случае отказа от нового ядерного соглашения.