В НАТО сочли нелогичным требование Трампа увеличить расходы на оборону

Дипломаты стран НАТО высказались о требовании президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. Об этом сообщает Associated Press.

По словам собеседников издания, руководство стран НАТО не уверено в целесообразности требования США о повышении оборонных расходов. Это происходит из-за нормализации отношений между Россией и США — европейские страны не понимают зачем нужны такие траты, если «Россия больше не угроза».

«Приоритетом для союзников США является понимание того, считает ли Трамп, что Россия по-прежнему представляет наибольшую угрозу безопасности. В своем заявлении на саммите в прошлом году лидеры НАТО настаивали на том, что “Россия остается самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников”. Но восприимчивость Трампа к Путину и недавние благоприятные замечания некоторых официальных лиц США вызвали сомнения. Вопрос, говорят дипломаты, в том, почему союзники должны тратить 5% своего валового внутреннего продукта на свои оборонные бюджеты, если Россия больше не представляет угрозы», — сообщает издание.

Ранее Трамп заявил, что США может выдвинуть новые санкции против России.