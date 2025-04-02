Инцидент с гибелью американских солдат на учениях в Литве свидетельствует о плохой подготовке маневров военными специалистами из США. Об этом в разговоре с Рамблером заявил военный эксперт Андрей Кошкин.

Ранее четверо военных из США погибли на полигоне в Литве, когда пытались эвакуировать машину из болота. Согласно данным источников издания The New York Times (NYT), экипаж бронемашины M88 Hercules отправили на поиски другого армейского автомобиля. Но, по словам представителя армии в Европе, солдаты могли съехать с дороги в глубокое болото и, вероятно, оказались в ловушке внутри, когда автомобиль затонул. Армия США расследует причины случившегося.

На учениях всегда много неопределенностей, всегда есть риски. Бывают и вот такие случаи… Оказалось, что у американцев были устаревшие карты местности. Перед учениями там никто не производил аэрофотосъемки, не вносил в них поправки, и это болото вообще не было на них обозначено. Кроме того, американские военные, которые якобы пытались спасти застрявшую в болоте армейскую машину, судя по всему, нарушили все меры безопасности. Они рисковали также увязнуть в болоте – так в итоге и получилось. M88 Hercules – это тяжелая машина, ее вес составляет порядка 70 тонн, поэтому ничего удивительного в том, что она сразу же ушла довольно глубоко в ил и тину, нет. Андрей Кошкин Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог

Произошедшее с американским экипажем послужит уроком для военных специалистов из США, добавил эксперт.

«Полагаю, из сложившейся ситуации будут сделаны выводы. Но дело в том, что они готовятся воевать на территории Союзного государства, а в Белоруссии болота намного злее», - сказал он.

Вместе с тем Кошкин оценил версию экспертов, согласно которой утонувшие в болоте американские военные могли находиться в состоянии опьянения, что и привело к трагедии.

«Исключать этого нельзя, ведь экипаж действовал автономно, его никто не контролировал. Перед ним поставили задачу – прибыть на место и вытащить увязшую в болоте машину, а затем доставить ее в место дислокации основных сил. И тут командир экипажа мог разрешить его членам немного расслабиться, употребить спиртные напитки. Возможно, именно с этим и связан тот факт, что один из членов экипажа был «на броне», а остальные находились внутри машины», - отметил эксперт.

Ранее Белый дом прокомментировал гибель четырех военных США в Литве.