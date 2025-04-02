ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции «Сватово» в ЛНР

ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по газораспределительной станции «Сватово» в Луганской народной республике. Об этом сообщается в Telegram-канале госпредприятия «Луганскгаз».

Отмечается, что украинский беспилотник попал на узел предотвращения гидратообразования станции. В результате удара оказалось повреждено оборудование ГРС и произошло возгорание.

«Вследствие происшествия ограничено газоснабжение 11 129 абонентов, проживающих в населенных пунктах: Сватово, Преображенное, Фомовка, Гончаровка, Первомайское, Меловатка, Свистуновка, Комсомольское, Нижняя Дуванка, Новониканоровка, Петровское, Сосновый и Новоникольское», — говорится в тексте.

К 15:00 по московскому времени специалистам «Лугансгаза» удалось полностью восстановить газоснабжение жителям восьми населенных пунктов. Работы продолжаются.