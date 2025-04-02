Опубликованы кадры перехвата высотного дрона ВСУ

Российские войска перехватили высотный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры перехвата показал военкор Александр Симонов в своем Telegram-канале.

«Противник недавно хвастался в интернете кадрами перехватов наших высотных птичек. В эту игру можно играть вдвоем. Так высоко мы тоже можем их сбивать», — написал он.

Военкор добавил, что украинский дрон перехватили бойцы первой танковой армии Вооруженных сил России на купянском направлении.

Ранее были опубликованы кадры, на которых российский дрон увернулся от перехвата и взорвал блиндаж ВСУ. Под удар беспилотника попал ретранслятор украинских военных.