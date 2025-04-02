Стало известно о начале наступления в Харьковской области

Вооруженные силы России наступают в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник. Согласно его сведениям, военнослужащие расширяют плацдарм в направлении поселка Боровая в Изюмском районе. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Как уточнил канал, российская группировка, предположительно, собирается развернуть наступление на Лиман. Населенный пункт находится в Чугуевском районе области. Другие подробности не уточняются.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новое наступление на Украину. Он говорил, что операцию можно ждать весной. Политик предположил, что наступление может затронуть Сумскую и Харьковскую области.

Лебедев рассказал о прибывшем в Харьков множестве иностранных наемников ВСУ

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что войска поразили объект противника в Дружковке в Донецкой Народной Республике. По его словам, там располагался командный пункт ударных беспилотников и расположение батальона беспилотных систем.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что ВС РФ участвуют в ожесточенных боях на участке Зеленое — Даченское — Лысовка на Покровском (Красноармейском) направлении в ДНР. При этом ВСУ пытаются нанести удар в направлении Селидово.