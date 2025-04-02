На Украине заметили макет американского «Патриота»

Перемещаемый макет пусковой установки (ПУ) зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot («Патриот») производства США заметили на Украине. На фотографию изделия обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

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На снимке виден макет установки M902, который буксирует седельный тягач КрАЗ-260В. Создатели макета сымитировали контейнеры с зенитными ракетами, подъемный механизм и аппаратуру ПУ.

«Даже вблизи конструкция выглядит практически неотличимой от настоящей, что говорить про взгляд с разведывательного дрона», — отметили в сообщении.

В марте глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 может работать в условиях противодействия системы противовоздушной обороны большого радиуса действия Patriot.

В январе стало известно, что Конгресс США одобрил выделение более 505 миллионов долларов из бюджетных средств на приобретение и модернизацию комплексов Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger в 2025 финансовом году.