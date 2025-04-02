Появилось видео с макетом F-16 на аэродроме под Киевом

Проезжавший мимо аэродрома Васильков в предместье Киева водитель снял объект, сильно напоминающий американский истребитель F-16, на краю аэродрома.

Качество записи и скриншотов не позволяет рассмотреть детали, но эксперты уверены, что это макет либо самолет, списанный из-за повреждений. Хотя бы потому, что он выставлен напоказ без какой-либо защиты и маскировки.

"Ролик снят неизвестным героем, которого теперь по всей Украине ищет СБУ", - написал Fighterbomber.

Примечательно, что в кадре не закрыта окружающая местность - как это положено делать на кадрах с военными объектами.

"Для большей убедительности ВСУ таскают макеты с места на место. И ставят так, чтобы с трассы было видно. Специально под нашу агентуру", - добавил "Воевода вещает".

По данным из открытых источников, европейские страны передали Украине два десятка F-16. Несколько самолетов потеряны в результате дружественного огня и работы российской ПВО.

F-16, рискнувший появиться в Сумской области, подбили хитрым способом: ракету по нему выпустил наземный комплекс С-400, а навел ее на цель истребитель Су-35.

Украинский самолет получил повреждения, но летчик смог посадить его на брюхл.