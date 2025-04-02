Данные о полном освобождении населенного пункта Гуево в Курской области могут быть недостоверными, и такие публикации могут навредить российским бойцам и местным жителям. Об этом сообщил Telegram-канала «Северный ветер», близкий к группировке войск «Север».

Авторы канала отметили, что освобождение российскими силами всего Суджанского района Курской области близко, однако все же не следует «бежать» впереди штурмовых отрядов.

2 апреля Telegram-канал SHOT сообщил, что российские войска заняли село Гуево в Курской области и почти полностью освободили регион от украинской армии.

Министерство обороны РФ сообщило, что российские бойцы за прошедшие сутки ликвидировали более 150 военнослужащих ВСУ в Курской области.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.