В Сумской области российские расчеты беспилотных систем уничтожили еще несколько единиц бронетехники, принадлежавшей формированиям киевского режима. Кроме М113 под удар попал танковый тягач М88А2 Hercules американского производства. Такая же 63-тонная гусеничная машина недавно утонула вместе с экипажем в литовском болоте.

Telegram-канал "Северный ветер" разместил видео, где демонстрируется, как был поражен "восемьдесят восьмой". Боевики разместили на нем противодронные экраны, но передняя часть корпуса оказалась недостаточно хорошо прикрытой. Именно туда и ударил наш летающий камикадзе. Учитывая, что максимальная толщина брони в этой области составляет всего 50 мм, кумулятивный заряд пробил ее без проблем.

Сообщалось, что всего ВСУ получили восемь таких эвакуаторов, и, если учитывать этот образец, противник потерял пять из них. Некоторые стали трофеями.

Техника данного семейства создана на шасси основных боевых танков М60, она способна буксировать объекты весом до семидесяти тонн. Мощность двигателя - 1050 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 42 км/ч. Запас хода по топливу - 322 км. Экипаж - три человека.