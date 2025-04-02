Путин поручил предусмотреть особый порядок призыва для одной категории россиян

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть особый порядок призыва на срочную службу для одной категории россиян — речь идет о выпускниках колледжей. Соответствующее поручение было дано по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, передает РИА Новости.

Глава государства обратил внимание на необходимость предоставить выпускникам, освоившим образовательные программы среднего профобразования, возможности прохождения военной службы по призыву с сохранением и развитием их профессиональных компетенций, а также обеспечения их связи с работодателем.

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Правительству России совместно с Минобороны и Общероссийским общественным движением «Народный фронт "За Россию"» поручено внести предложения по предоставлению нового порядка призыва выпускникам и предусмотреть внесение соответствующих изменений в законодательство. Поручение должно быть исполнено к 1 июля 2026 года.