Алаудинов объяснил попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов объяснил, почему украинские подразделения отправляют на прорыв в Белгородскую область.

"Противник пытается распылить наши силы, которые на данный момент уже двигаются в Сумской области", - сказал Алаудинов в интервью порталу News.ru.

По его словам, украинские военные заскакивают в приграничные населенные пункты на разных участках, чтобы ВС РФ были вынуждены реагировать и отвлекать ресурсы.

Алаудинов признал, что действительно пришлось отправить в белгородское приграничье из Курской область несколько подразделений, в том числе четыре отряда "Ахмата".

"Много бойцов ВСУ уничтожено. Они пытались пробиться в Поповке, но получили по зубам", - отметил генерал-лейтенант.

Жители приграничных районов Белгородской области рассказали в интервью телеканалу "Россия 24", что украинские военные при помощи БПЛА бьют по жилым домам. В частности, жилые дома пострадали в селе Березовка.

Телеграм-канал "Два майора" сообщал сегодня утром, что на Белгородском участке границы украинские военные пытались на бронетехнике прорваться в Краснояружский район, надеясь на неблагоприятные погодные условия для ведения воздушной разведки. Часть техники была повреждена или уничтожена. Продолжились бои у Поповки и Демидовки, двое украинских солдат попали в плен.

В свою очередь Telegram-канал Militarу Theme Z опубликовал видео предположительного удара ВС РФ авиабомбой ФАБ-3000 в районе Поповки по дамбе, по которой украинцы пытались перебросить подкрепления.