Российский политолог Сергей Марков назвал направления возможного нового наступления ВС РФ весной в рамках специальной военной операции. При этом Американский институт изучения войны (ISW) утверждает, что вблизи Лимана в ДНР концентрируются российские войска с десятикратным преимуществом в личном составе.

Марков отметил в своем телеграм-канале, что главной версией по направлению возможного наступления ВС РФ является Запорожье. По его словам, стратегически это является борьбой за всю Украину, так как российская армия может выйти на Запорожье и Днепропетровск, являющимися главными городами украинской обороны.

Вторая версия - наступление пойдет на Покровском направлении. В этом случае может быть освобождена большая часть ДНР, но до всех других крупных центров отсюда далеко.

И, наконец, третье направление, по словам эксперта, это юг Харьковской области в сторону Славянска и Краматорска.

Последние два направления, уточнил Марков, являются битвой не за Украину, а за Донбасс.

Марков допустил, что после полного освобождения территории регионов, вошедших в состав России, Москва "будет готова к переговорам".

В свою очередь Американский институт войны (ISW) в своем новом отчете сообщает, что российские войска "стягивают силы для масштабного наступления вблизи Лимана" в ДНР.