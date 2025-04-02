Армия Китая опубликовала плакат с «парализующими ударами» по Тайваню

Китайская армия опубликовала видео учений с имитацией ударов по Тайваню и плакат под названием «Ошеломляющая хватка», описывающий полную блокаду острова. Внимание на это обратил канал Russia Today.

Во вторник, 1 апреля, китайские военные объявили о совместных учениях армии, флота, ВВС и ракетных войск вокруг Тайваня в качестве «строгого предупреждения». Маневры начались спустя несколько дней после того, как глава Пентагона Пит Хегсет во время своего первого визита в Азию пообещал противостоять «китайской агрессии».

Вооруженные силы Китая решили приблизиться к острову с нескольких направлений в ходе учений и практических маневров, включающих имитацию нападения на морские и наземные цели, а также блокаду ключевых районов и морских путей. Целью учений была названа проверка совместных оперативных возможностей войск.

«Это строгое предупреждение и решительное сдерживание сепаратистских сил, выступающих за «независимость Тайваня», и это законные и необходимые действия для защиты суверенитета и национального единства Китая», - заявили в армии КНР.

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Официальные лица Тайваня осудили учения, назвав их «безрассудными» и «безответственными». А приближенные к президенту США Дональду Трампу чиновники подчеркнули необходимость сосредоточить внимание и ресурсы Америки на противодействии амбициям Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Министерство обороны Тайваня заявило, что зафиксировало 71 китайский военный самолет и 13 кораблей ВМС Китая вблизи острова, а также группу военных кораблей во главе с первым китайским авианосцем собственной постройки «Шаньдун» в западной части Тихого океана. Военные Тайваня направили туда собственные самолеты и корабли, а также развернули наземные ракетные системы для отслеживания ситуации и принятия мер.

По данным CNN, тайваньские чиновники и эксперты рассматривают китайские учения как сигнал администрации Трампа, несколько ключевых чиновников которой агрессивно настроены по отношению к Китаю (в частности, Хегсет и госсекретарь Марко Рубио).