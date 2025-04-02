Российские военные взяли под контроль деревню Гуево в Суджанском районе курского приграничья. Так, осталось взять еще один населенный пункт, Горналь, для полного освобождения региона от бойцов ВСУ. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«ВС РФ заняли село Гуево в Курской области. Осталось освободить от ВСУ всего один крупный населенный пункт в регионе», — передает telegram-канал.

Появилось видео разрушительного удара ФАБ-3000 под Белгородом

В деревне сейчас проводится операция по зачистке территории от военных противника и эвакуации гражданского населения. В операциях участвуют подразделения 137-го полка, а также 810-й, 155-й и 2-й бригады. Отмечается, что за последние сутки в ходе боевых действий было уничтожено более 40 бойцов ВС Украины. Оставшиеся в живых бойцы противника пытаются укрепить свои позиции в окрестностях Никольского Белогорского монастыря, расположенного к югу от Гуево. ВС РФ ведут активные артиллерийские и авиационные удары по этим позициям ВСУ.

Также примерно в 5,5 километрах к юго-западу от Гуево, в районе села Горналь, зафиксировано скопление живой силы украинской армии и до 15 единиц тяжелой техники. Горналь является последним значимым населенным пунктом в Курской области, который предстоит освободить от ВС Украины.

URA.RU по этому факту отправило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило.