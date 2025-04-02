На Красноармейском направлении танковые подразделения 90-й дивизии группировки «Центр» демонстрируют высокую эффективность в уничтожении укрепленных позиций ВСУ. Наш корреспондент Игорь Лапик показал, как российские танкисты «выкуривают» украинских националистов.

Коптеры постоянно ведут мониторинг местности. Были обнаружены боевики, укрывающиеся в подвалах разрушенных зданий. Командный пункт получает данные в реальном времени.

«Казалось бы, дом разрушен, но там могут быть ячейки сопротивления, пулеметные точки», - поясняет командир батальона с позывным Бронза.

Танкисты ведут огонь с закрытых позиций. Боевые машины тщательно замаскированы. Танкисты готовят поле боя для безопасного прохода пехоты.

«Лучше потратить миллион снарядов, чем рисковать жизнью бойцов», - отмечает Бронза.

Т-90М «Прорыв» получил улучшенную эргономику. Больше внутреннего пространства. Он оснащен принципиально новым башенным модулем, имеет современное оборудование, которое обеспечивает всесуточное применение машины. Повышенная защищенность от FPV-дронов.

«Наш танк выдерживает до восьми попаданий дронов», - заявляет командир роты Гуран.

Танкисты отмечают, что современная техника в сочетании с грамотной тактикой позволяют эффективно решать боевые задачи при минимальных рисках для личного состава.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.