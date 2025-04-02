Комплексы защиты от высокоточного оружия "Завет-Д" передали в войска

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), входящий в концерн "Калашников", осуществил поставку заказчику комплексов индивидуальной защиты (КИЗ) "Завет-Д", предназначенных для противодействия высокоточному вооружению.

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"Завет-Д" представляет собой полностью отечественную разработку. Этот комплекс предназначен для защиты техники и военнослужащих от управляемых боеприпасов противника путем применения системы оптико-электронного подавления. В его состав входят датчики предупреждения об атаке, система управления, датчик ветра и модуль постановки аэрозольных завес.

При выявлении лазерного наведения автоматически активируется аэрозольный заряд, создающий защитное облако. Образовавшаяся завеса эффективно блокирует наведение боеприпасов, искажая сигналы в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Распыляемые частицы затрудняют работу оптических и электронных систем противника, снижая эффективность их атак.

Использование подобных систем значительно повышает выживаемость техники и личного состава в условиях современного конфликта, где высокоточное оружие играет ключевую роль.

В перспективе такие комплексы могли бы стать стандартным элементом защиты боевых машин и укрепленных позиций, обеспечивая армии надежный "щит" против современных средств поражения.