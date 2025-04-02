Стало известно о масштабной договоренности между Россией и Украиной

Россия и Украина достигли масштабной договоренности по пленным военнослужащим — стороны обменяются более чем тысячью посылками для содержащихся в плену бойцов. Об этом объявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее слова приводит ТАСС.

По словам омбудсмена, Россия и Украина передадут по полторы тысячи посылок в апреле. Она подчеркнула, что такие обмены проводились и ранее.

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«Третий раз мы будем проводить акцию направления посылок с письмами из дома, детскими рисунками, вещами, тем необходимым набором, который может быть полезен в тех условиях, в которых находятся ребята», — сообщила Москалькова.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина обменялись телами военнослужащих в соотношении 1 к 21.