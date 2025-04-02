Появилось видео разрушительного удара ФАБ-3000 под Белгородом

Предположительный удар авиабомбой ФАБ-3000 на Белгородском направлении сняли на видео, сообщили в Telegram-канале Militarу Theme Z. По его данным, целью была дамба, по которой ВСУ перебрасывали подкрепления. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

На опубликованных кадрах, снятых дроном, видно падение бомбы и разрушительный взрыв, от которого расходится мощная ударная волна. В небо вздымаются огромные клубы дыма. Отмечается, что дамба находится в районе села Поповка.

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Ранее Telegram-канал Mash предположил, что ВСУ готовят нападение на село Колотиловка Белгородской области. По данным источника авторов, украинские подразделения собираются зайти через местный АПП, где раньше производился обмен пленными. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Доброволец подразделения «Анвар» с позывным Демон до этого рассказал, что подразделения ВСУ поменяли тактику в Белгородской области. По его словам, они отказались от использования тяжелой бронетехники и атакуют малыми пехотными группами и дальнобойными дронами. Боец также уточнил, что к линии соприкосновения украинские силы перекидывают новые FPV-дроны, которые летают дальше обычных.