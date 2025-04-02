Китай задействовал авианосец «Шаньдун» в учениях рядом с Тайванем

Авианосец «Шаньдун» был задействован для отработки ударов по Тайваню в ходе учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «Гром в проливе — 2025А». Об этом сообщила Восточная зона боевого командования НОАК в социальной сети WeChat.

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По словам официального представителя военного округа Ши И, группа кораблей вместе с авианосцем находится к востоку от острова. Во время учений проводится отработка координации взаимодействия для нанесения ударов по вероятному противнику на море и на суше.

До этого китайские военные начали комплексные учения вокруг Тайваня. НОАК направила сухопутные войска, военно-морские силы, военно-воздушные силы, ракетные и другие войска для организации подхода кораблей и авиации к Тайваню с разных направлений.

В декабре прошлого года МИД КНР заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергая опасности стабильность в Тайваньском проливе. В ведомстве отметили, что подобные решения серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности страны.