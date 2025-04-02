Вашингтон негативно отреагировал на военные учения Китая близ Тайваня

США обвинили Китай в том, что он ставит под угрозу безопасность региона после того, как Пекинначал второй день военных учений, нацеленных на Тайвань, с репетицией блокады и нападения.

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Китайские военные заявляют, что учения продолжатся в Тайваньском проливе в среду и будут проводиться с применением боевой техники, пишет The Guardian.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала совместные учения без предварительного уведомления во вторник утром, направив 76 самолетов и более 20 кораблей военно-морского флота и береговой охраны, включая авианосную группу "Шаньдун", на позиции вокруг главного острова Тайваня.

В среду НОАК заявила, что учения продолжатся в центральных и южных районах Тайваньского пролива, где будут отрабатываться удары по ключевым портам и энергетической инфраструктуре. В отличие от учений во вторник, НОАК заявила, что в среду они будут вести боевой огонь.

“В ходе учений основное внимание уделяется вопросам идентификации и проверки, предупреждения и высылки, перехвата и задержания, с тем чтобы проверить возможности войск по регулированию и контролю территории, совместной блокаде и контролю над ней, а также нанесению точных ударов по ключевым целям”, - говорится в заявлении китайских военных.

В среду Госдепартамент США заявил, что сохраняет приверженность Тайваню и другим союзникам и партнерам “перед лицом тактики запугивания и дестабилизирующего поведения Китая”.

“В очередной раз агрессивная военная деятельность Китая и риторика в отношении Тайваня лишь усугубляют напряженность и ставят под угрозу безопасность региона и процветание всего мира”, - говорится в заявлении Госдепа. “Соединенные Штаты поддерживают мир и стабильность по обе стороны Тайваньского пролива и выступают против односторонних изменений статус-кво, в том числе с помощью силы или принуждения”.

Китайская администрация безопасности на море объявила во вторник вечером о закрытии зоны для судоходства из-за военных учений до вечера четверга в районе северной части восточной провинции Чжэцзян, более чем в 500 км от Тайваня.

Высокопоставленный представитель министерства обороны острова сообщил агентству Reuters, что это было за пределами “зоны реагирования” Тайваня.

Коммунистическая партия Китая (КПК) утверждает,что Тайвань - это китайская провинция, которая должна быть воссоединен” с материковой частью страны, и в Пекине не исключают применения силы для этого. Аналитики полагают, что НОАК пока не способна осуществить требуемое полномасштабное вторжение, но тем временем она регулярно применяет тактику "серой зоны", проводит военные учения, экономические, правовые и кибервойны, а также информационные кампании, пишет The Guardian.

В серии заявлений китайских правительственных чиновников говорится, что учения были направлены против сепаратистской деятельности президента Тайваня Лай Циндэ, который в прошлом месяце назвал Китай “враждебной иностранной силой” и объявил о 17 мерах по противодействию его влиянию и шпионским операциям.

Также было объявлено кодовое название учений “Проливной гром-2025А”, в соответствии с предыдущими учениями, которые содержали суффиксы, указывающие на то, что в этом году их планируется провести еще больше. Во вторник китайский таблоид Global Times заявил, что эти учения намеренно не были названы, чтобы показать, что такие учения носят полностью нормальный характер.

Учения сопровождались широко распространенными пропагандистскими материалами, в том числе видеороликами, изображающими нападение на Тайвань, и карикатурой, изображающей тайбэйского лидера Лая в виде жука, которого держат палочками для еды над горящим Тайбэем. Пропагандистский плакат, опубликованный во вторник, был озаглавлен “Приближаемся”.

Перед лицом растущего напора Пекина Лай Циндэстал более настойчивым в своем подходе к урегулированию напряженности на другом берегу пролива, чем его предшественник. И его партия – выступающая за суверенитет Демократическая прогрессивная партия - и оппозиционный Гоминьдан выступают против правления Коммунистической партии Китая на Тайване, хотя они расходятся во мнениях о том, как поддерживать мир, пишет The Guardian.