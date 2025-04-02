ВСУ перебрасывают ресурсы под Славянск и Краматорск

Военный эксперт Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live» рассказал об использовании ВСУ перемирия для восстановления ж/д инфраструктуры и переброски своих войск в Донбасс.

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По информации Киселева, вооруженные силы Украины намерены усилить группировку войск в направлении Славянска и Краматорска.

«Наши партизаны докладывают, что в Славянск и Краматорск прибывает большое количество личного состава и техники», – поделился подробностями аналитик.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал о наступлении Российской армии в Донецкой Народной Республике. Сообщалось об участке Катериновка – Новое – Зеленая Долина.

До этого попавший в плен военнослужащий ВСУ Виталий Мириневский сообщил, что жены бойцов украинской армии требуют отдать Донбасс Российской Федерации. По его словам, боевики вооруженных сил Украины стреляют в своих же сослуживцев, чтобы те не сдавались в плен.