Появилось видео атаки "Гераней" на военный завод в Харькове

Жители Харькова публикуют фото и видео ночного налета "Гераней". В атаке участвовали не менее 15 беспилотников, сообщили "Военкоры Русской весны".

Дроны нанесли концентрированный удар по предприятию "Промсвязь". Судя по фото, один из корпусов завода полностью уничтожен, пишет "Изнанка".

В России рассказали о «глазах» ударных «Гераней»

Предприятие находится в промзоне на северо-западной окраине города. Это объясняет, почему на видео из спальных районов взрывы так далеко - их звук доносится через несколько секунд.

С другой стороны, одной "Герани" - при всех ее достоинствах, - такой огненный шар на таком расстоянии не учинить. Тут уж явно что-то на стороне получателя постаралось.

ВС РФ не наносят ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре. Целями БПЛА и ракет становятся только военные объекты, напомнили в Минобороны РФ.