Стала известна причина гибели американских военных в Литве

Четверо военных США погибли на полигоне в Литве, когда пытались эвакуировать машину из болота. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

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По словам военных, американские солдаты были отправлены на поиски другого армейского автомобиля. Но, по словам представителя армии в Европе, солдаты могли съехать с дороги в глубокое болото и, вероятно, оказались в ловушке внутри, когда автомобиль затонул. Армия США расследует причины случившегося.

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Ранее в Белом доме подтвердили гибель американских военных в Литве. По словам официального представителя Белого дома Кэролайн Левитт, гибель военнослужащих напоминает о том, как американские солдаты жертвуют собой и «рискуют жизнями по всему миру, чтобы обеспечить безопасность» США.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа выразил соболезнования в связи с гибелью ранее пропавших в республике военных США. Личности жертв инцидента не разглашаются до уведомления ближайших родственников.