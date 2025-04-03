После неудачных попыток контратаковать украинские войска отступили со своих позиций на северо-западной окраине Торецка.

Противник также вышел из микрорайона Забалка, пишет "Военное дело".

Российские войска продвигаются на запад в направлении Щербиновки.

ВСУ заминировали окрестности Торецка перед отходом из города

Ранее стало известно о тактическом успехе отрядов, штурмующих Часов Яр. Им удалось взять ключевой опорный пункт ВСУ и овладеть укрепрайоном на западной окраине города.