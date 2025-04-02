Солдаты ВСУ пытаются перейти на сторону России под видом гражданских

RT на русском

Снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Руль заявил о попытках рядовых боевиков ВСУ перейти на сторону России под видом гражданского населения. Как он рассказал РИА Новости, военные ВСУ специально уничтожают документы.

Солдаты ВСУ пытаются перейти на сторону России под видом гражданских
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«Переодеваются в гражданскую одежду, пытаются сдаться как гражданское население», — добавил он.

При этом снайпер подчеркнул, что подобное «очень быстро вскрывается».

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«И становится понятно, что это бывший солдат противника, замаскированный», — рассказал собеседник.

Руль также отметил, что ВС России всегда тщательно проверяют взрослых мужчин при освобождении населённых пунктов от боевиков. При этом отдельное внимание уделяют тем, у кого нет документов и кого местные жители не могут идентифицировать в качестве соседа.

Ранее пятеро боевиков 153-й бригады ВСУ, которые были захвачены в плен при освобождении Запорожья, заявили, что пребывать в российском плену им нравится больше, чем служить в ВСУ.

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