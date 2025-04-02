Снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Руль заявил о попытках рядовых боевиков ВСУ перейти на сторону России под видом гражданского населения. Как он рассказал РИА Новости, военные ВСУ специально уничтожают документы.

«Переодеваются в гражданскую одежду, пытаются сдаться как гражданское население», — добавил он.

При этом снайпер подчеркнул, что подобное «очень быстро вскрывается».

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«И становится понятно, что это бывший солдат противника, замаскированный», — рассказал собеседник.

Руль также отметил, что ВС России всегда тщательно проверяют взрослых мужчин при освобождении населённых пунктов от боевиков. При этом отдельное внимание уделяют тем, у кого нет документов и кого местные жители не могут идентифицировать в качестве соседа.

Ранее пятеро боевиков 153-й бригады ВСУ, которые были захвачены в плен при освобождении Запорожья, заявили, что пребывать в российском плену им нравится больше, чем служить в ВСУ.