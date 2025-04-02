У вооруженных сил Украины не осталось достаточных ресурсов для успешного наступления в российском приграничье, заявил в интервью ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«На это у них (ВСУ) нет ресурсов», — поделился своей точкой зрения Алаудинов.

По мнению командира «Ахмата», украинские войска не смогут достигнуть желаемых результатов.

Массированная атака со стороны вооруженных сил Украины на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По информации Минобороны РФ, в данный момент уже освобождено более 86% площади, украинской армией. Из освобожденной Суджи идет эвакуация гражданского населения. На отдельных участках границы Вооруженные силы России вышли в Сумскую область. По данным российского военного ведомства, с начала боевых действий на Курском направлении враг потерял более 71 тысячи военнослужащих.