Потери ВСУ с начала 2025 года превысили 138 тысяч человек

Потери Вооружённых сил Украины в ходе специальной военной операции за первые три месяца 2025 года превысили 138 тыс. человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства обороны России. Отмечается, что с 1 января по 1 апреля 2025 года ВСУ потеряли в зоне СВО 138 тыс. 545 военных.

Потери ВСУ в Курской области за последние две недели подсчитали

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ потеряли за сутки на Курском направлении более 180 военнослужащих.