Жителей Орловской и Курской областей предупредили об угрозе атаки дронов

На территории Орловской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

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«Опасность атаки БПЛА на территории Орловской области», — отметило ведомство в своей рассылке.

Кроме того, об угрозе атаки дронов в своем Telegram-канале заявил оперативный штаб правительства Курской области.

«Курская область: опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 20:49 по московскому времени.

Жителей двух регионов призвали сохранять бдительность.

Утром 3 апреля Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО прошедшей ночью сбили 23 украинских беспилотника над российскими регионами. По информации ведомства, шесть БПЛА были уничтожены в Брянской области, по пять — в Орловской и Курской областях, четыре дроны сбили в Калужской области, два — над Белгородской областью и еще один — над Смоленской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».