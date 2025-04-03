Ракетную опасность объявили в Тульской области

Сигнал ракетной опасности объявили на территории Тульской области. Соответствующее объявление сделало министерство по региональной безопасности.

В опубликованном на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте» сообщении содержится призыв к жителям региона сохранять спокойствие.

«В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями», — говорится в публикации.

Ранее сигнал ракетной опасности объявили в Орловской области. Кроме того, сообщалось об опасности атаки БПЛА в Воронежской области.