Politico: Германия разместит военных в Литве для укрепления НАТО

Германия планирует разместить на территории Литвы 5 тыс. военнослужащих в рамках своей стратегии по укреплению восточного фланга НАТО, сообщает Politico.

«У нас есть чёткая задача: обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников на восточном фланге НАТО», — приводит журнал слова бригадного генерала Кристофа Хубера.

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Кроме того, немецкие военные считают, что данная мера укрепит безопасность Германии.

Завершение развёртывания контингента планируется к 2027 году, а отряд будет дислоцирован в 30 км от литовской столицы.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что НАТО увеличит присутствие в Балтийском море.