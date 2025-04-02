Politico: Германия разместит военных в Литве для укрепления НАТО

Politico: Германия разместит 5 тысяч военных в Литве для укрепления НАТО
Германия планирует разместить на территории Литвы 5 тыс. военнослужащих в рамках своей стратегии по укреплению восточного фланга НАТО, сообщает Politico.
«У нас есть чёткая задача: обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников на восточном фланге НАТО», — приводит журнал слова бригадного генерала Кристофа Хубера.
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Кроме того, немецкие военные считают, что данная мера укрепит безопасность Германии.
Завершение развёртывания контингента планируется к 2027 году, а отряд будет дислоцирован в 30 км от литовской столицы.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что НАТО увеличит присутствие в Балтийском море.