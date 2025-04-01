Трамп может упростить порядок экспорта оружия из США

Администрация президента США Дональда Трампа готовит указ, который смягчит правила, регулирующие экспорт военной техники, пишут обозреватели Патрисия Зенгерле и Майк Стоун в статье для Reuters.

Крупные оборонные подрядчики США, такие как Lockheed Martin, RTX Corp, Boeing Co смогут значительно увеличить продажи, пояснили журналисты.

По их данным, указ могут принять на этой неделе. Предположительно, он будет похож на законопроект, предложенный ранее советником Трампа по национальной безопасности Майклом Уолтцем.

В настоящее время, пояснили обозреватели, Конгресс проверяет сделки по продаже оружия, сумма которых достигает $14 млн, а также сделки по модернизации, обучению и прочим услугам, сумма которых превышает $50 млн.

Порог сделок, согласно предложенному чиновником законопроекту, предполагалось увеличить до $23 млн и $83 млн соответственно.

Во время своего первого срока Трамп часто выражал разочарование тем, что члены Конгресса задерживают продажу оружия иностранным государствам «из-за прав человека или других проблем», напомнили авторы статьи.